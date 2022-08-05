由於4到6月全球股市表現不佳，也讓日本政府年金投資失利，繳出一張兩年以來最差的績效表。

GPIF(日本年金投資基金)於5日表示，上季投資虧損1.9%，在3.75兆日圓，約280億美元，總資產也減至193.01兆日圓。這3個月期間，日股下跌3.7%，國外股市則跌5.4%。由於美元兌日圓大升約12%，使得日本國內債務減少1.3%，國外債券報酬率則為2.7%。

GPIF約有一半投資是海外資產，故日圓自3月開始大貶後，也幫助彌補連續兩季，也就是2022上半年的部分虧損。GPIF指出，為了對抗通膨，全球主要央行大幅升息，實施緊縮政策，外界憂心會影響經濟成長，故全球主要股市走低。

根據統計，4到6月期間，MSCI ACWI指數以及美國標普500均下跌16%，日本東證指數下跌3.9%。同時，美國10年期公債殖利率上升67個基本點，但日本10年期的卻幾乎沒有上下變化。

摩根大通證券認為，GPIF的投資組合內，股票以及貨幣各占半數，若股匯市一有什麼風吹草動的話，基金績效將大幅受到影響。這支全球最大規模的日本政府年金基金，上季虧損是2020年首季以來，再次又賠這麼多。兩年前新冠病毒剛暴發時，GPIF曾破天荒大賠1650億美元。