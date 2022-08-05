致伸(4915)七月份合併營收73.8億元，月增4.7%，年增36.2%；前七個月累計合併營收為新台幣455.6億，較去年同期的390.3億元年增16.7%，再創歷史同期新高。

儘管當前PC市場需求放緩，但致伸科技七月份合併營收繼續保持強勁的年成長率。以視覺影像而言，汽車電子(car ADAS)與B2B相機方面持續維持高成長，也帶動整體七月份的合併營收。商用設備如印表機因後疫情，需求回復強勁，而新產品也在下半年開始有較顯著的貢獻。專業聲學產品續強，消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，再加上下半年為智慧音箱以及消費音響的需求旺季，而呈現強勁的年成長率。

法人預期，致伸整體第三季月營收隨著旺季將有機會逐月走高。致伸第二季單季獲利7.58億元，EPS為1.58元，攀上七季以來高點，上半年EPS達2.81元。2Q毛利率為13.5%，營益率為4.5%。