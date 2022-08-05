新北市三重區地狹人稠，近年人口成長已超過40萬，轄內登記汽車總數將近10萬輛，卻只有4萬多個停車格，造成長期停車位供不應求的問題；今(5)日新北市議員陳啟能與立法委員余天辦公室新北市議員邀集相關單位，以及在地里長前往三重區玫瑰公園會勘，要求新北市政府盡快興建三重區玫瑰立體停車場。

三重區的停車位長期供不應求，其中位於集美街的玫瑰公園停車場，因周邊社區、商圈林立且鄰近學區及運動中心，停車位一位難求，因此立法委員余天與新北市議員陳啟能曾在2019年向中央爭取前瞻預算補助1.6億，盼將三重區玫瑰公園停車場改建為地下1層、地上7層的立體停車場，預計新增445個汽車停車格及70個機車格，用以改善地方停車位不足問題。

雖然新北市政府同年也提報中央申請前瞻補助，但由於前瞻停車場補助200億元經費已用罄，公路總局也回覆後續如有新增經費計畫時，將積極檢討辦理；今天新北市議員陳啟能與立法委員余天辦公室特別邀集公路總局、新北市政府相關單位與地方里長進行會勘。

新北市議員陳啟能表示表示，因玫瑰公園周邊的光明里、福祉里、福民里長期以來無活動中心可用，因此也希望規劃納入多目標共構公共化幼兒園、中興橋派出所辦公廳舍、市民活動中心使用。

他說，玫瑰停車場基地面積為3263.69平方公尺，若開闢立體停車場並以多元性的方式開發使用，結合派出所、活動中心等，不僅單單能解決停車問題，還能使公共設施更加完善，讓新北大翻新從地方開始做起。

新北市政府新工處則表示，目前交通局已完成「三重區玫瑰停車場多目標可行性評估案」，警察局中興橋派出所、民政局市民活動中心也已納入參建需求，多目標大樓總經費預計6億1016萬683元，現由本處基本設計中，預計今年10月完成，將於明年初辦理細部設計。

新工處指出，總工程2023年12月發包開工，工期36個月，預計在2026年完工啟用，也感謝立委及議員長期關心本案進度，市府將積極辦理，希盼能為社區創造多贏的局面。