花蓮溪疏濬工程加快，砂石車頻頻往來載運疏濬砂石料源。（王志偉攝）

第九河川局局長王國樑表示，目前轄區疏濬進度超前，3個河川疏濬今年量能可增加76萬噸。（王志偉攝）

第九河川局在花蓮溪疏濬採取天然砂石，供東砂北運量能。（九河局提供）

陸方宣布暫停天然砂對台出口，經濟部水利署第九河川局長王國樑今受訪表示，經盤點今年轄下疏濬總量能，將從464萬噸擴大至540萬，增加76萬頓砂石量，其中，九河局轄管花蓮溪和秀姑巒疏濬進度超前，預期可增加50萬頓砂石量，並已與縣政府協調，縣管河川立霧溪疏濬也可增加26萬噸，確保砂石供應無虞。

水利署長賴建信昨天視察花蓮河川疏濬，了解疏濬現況及東砂北運量能，強調在確保河防安全為前提，指示第九河川局加速加量疏濬，以因應東砂北運需求並供料穩定。

王國樑表示，花蓮砂石疏濬主要3個來源，縣府轄管立霧溪、九河局管花蓮溪和秀姑巒溪，今年疏濬總量目標464萬噸，到目已達260萬噸左右，目標超前，因應大陸砂石禁運過來，除了九河局增加50萬噸，已經跟縣府洽談，立霧溪從64萬增為90萬噸，也就是立霧溪增加26萬噸，因此疏濬總量將從464萬噸，目標540萬噸努力，確保砂源供應無虞。

王國樑強調，東砂北運有能力滿足大陸天然砂暫停不進口的缺口。依據礦務局資料顯示，花蓮轄區砂石庫存量仍處於高檔，東砂北運運量近3年均穩定持平，花蓮地區疏濬量能整體呈現庫存量充足、價格穩定，九河局將持續滾動式檢討，加強防汛整備及積極辦理河川疏濬，配合政策兼供砂石料源穩定。

有關陸砂禁止來台，對東砂北運運作相當了解的花蓮砂石公會前理事長周明松說，以往陸砂低價競爭，輸台量大，每個月達1、200萬噸，衝擊東砂北運量，一個月曾低到北運量只剩8萬噸。後來政府認為砂石是戰略物資，採定價方式，讓台砂和陸砂維持一樣價格，保留競爭力，因此大陸輸台機製砂逐年遞減，目前每個月只剩40萬噸，花蓮北運量則提升到每個月約22萬噸左右。

周明松表示，每月40萬噸的缺口並不多，靠台東以北、花蓮以南河川疏濬數量分攤，不會造成什麼衝擊；至於是否可能墊高營建原物料成本，推升房價？他表示，砂石占營建原物料比重不高，一立方公尺混凝土才含約1.6公噸砂石，若砂石每噸多個幾十元運費，影響也不大，就算陸方砂石禁台，市場供需也不致「斷料」。