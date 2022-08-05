研華（2395）5日公布7月合併營收達59.68億元，年增22.69％，月減7.24％，創同期新高。累計前7月合併營收389.12億元，較去年同期成長20.71％。

研華表示，7月接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.05，以區域別來看，7月營收以歐洲、北美及新興市場最為強勁，年對年分別成長40％、24％及50％。其中，歐洲單月營收創歷史最佳成績，中國大陸因客戶庫存調整表現疲弱，年對年小幅衰退。

各事業群表現部分，以應用電腦事業群（ACG）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）表現最佳，分別較去年同期大幅成長62％、30％及15％。

研華累計前7月營收389.12億元，年增20.71％，北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長35％、28％及42％。應用電腦事業群及服務物聯網事業群表現最佳，年增率達62％、39％。嵌入式物聯網平台事業群及物聯雲暨影像科技事業群也繳出較去年同期成長逾兩成的不錯表現。

展望第三季表現，研華日前法說預估，單季營收將挑戰5.9億美元～6.1億美元新高水位，約新台幣175.8億元～181.7億元，估季增4.5％～8％，營業利益率則於17.5％～19％間，毛利率37.5％～39.5％，整體營運穩健成長。