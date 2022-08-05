女星米可白從兒童台「葡萄姐姐」轉戰電視圈後，在戲劇和主持上都表現亮眼，也累積不少人氣，不過其實她一開始不被看好，還遭親戚的同事嫌棄「一點都不紅」，但她不但不在意，反而用正面心態去面對，獲得讚賞。

米可白私下熱衷公益，近日去參加公益活動時，遇到自己的親阿姨，而距離兩人上次同框已經是15年前，她也趁此機會和阿姨合照留念，只見她當天穿亮橘色V領上衣搭牛仔外套，看起來格外俏麗，阿姨則露出靦腆笑容，讓藝人吳申梅忍不住大讚：「阿姨也好美喔！」

而米可白久違遇到阿姨，也讓她憶起阿姨以前和媽媽說過的話，「我身邊的同事都說『妳姊姊的女兒一點都不紅，也沒什麼名氣』」，面對外人的批評，米可白沒有生氣，反而大方、樂觀看待，「我是不知道什麼樣的『紅』叫做『紅』~我只知道，我在我家人心目中，很『紅』就好了」。

網友見狀也紛紛留言替她加油打氣，「一直都很紅啊」、「米米超棒的！紅不紅是別人的事」、「妳是最棒的，我們全家都很喜歡妳」、「妳是我們家少數叫的出名字的藝人」。