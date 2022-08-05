民進黨台北市長參選人陳時中接受專訪稱台北市副市長黃珊珊能力很好，但對港湖的發展好像「狗吠火車，沒用」。黃珊珊今天下午回擊，當初沒有快篩劑時陳時中視同棄守，還有等不到疫苗時大家對他的要求，「那才叫狗吠火車」。

黃珊珊今天出席「台北市政府辦理民生必需品短缺時期配售準備演練」活動，會後受訪談及陳時中將公布內湖交通政策，黃珊珊說，樂見大家都對政策提出具體建議，而非空泛的話，台北市政可以受監督，但要提出比較具體的建議，打口水戰她覺得很累。

至於陳時中在專訪質疑，黃珊珊當那麼久的議員，卻沒有解決港湖相關問題，都是別人沒在做，更酸「狗吠火車，沒用」，黃珊珊則立刻回擊，當初沒有快篩劑時陳時中視同棄守，還有等不到疫苗時大家對他的要求，「那才叫狗吠火車」。

而陳時中拋出的國際事務局政策，黃珊珊說，北市有國際事務委員會，目的就是跨局處整合，國際事務不會只有一個國際事務局，國際事務委員會就是整合各局處，並由正副首長擔任正副召集人，直接下令效果更好，現在陳時中又想要成立一個局，「我不知道他要做什麼」。

黃珊珊說，局處有一定數量，要設新的局就要撤併一個局，陳時中團隊應先通盤了解台北市目前有哪些局需要調動，再來說要成立新的單位，相信參選人都想提出進步的政策，但要先了解可行性，或是執行的方式。