8月2日美國眾議院議長裴洛西堅持訪台引發台海局勢緊張，大陸外交部5日宣布，裴洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定。因此針對裴洛西惡劣挑釁行徑，中方決定根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，但目前尚未公布具體內容。
在3日大陸外交部例行記者會上，美媒也問到對裴洛西本人或美國官員的具體制裁為何？大陸外交部發言人華春瑩當時稱具體的反制措施，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的。
8月2日美國眾議院議長裴洛西堅持訪台引發台海局勢緊張，大陸外交部5日宣布，裴洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定。因此針對裴洛西惡劣挑釁行徑，中方決定根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，但目前尚未公布具體內容。
在3日大陸外交部例行記者會上，美媒也問到對裴洛西本人或美國官員的具體制裁為何？大陸外交部發言人華春瑩當時稱具體的反制措施，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的。
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