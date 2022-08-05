聯詠(3034)今(5)日舉辦法人說明會，對第三季釋保守受訊息，預估營收將季減少逾3成，針對近期半導體法說最關注的庫存問題，副董事長王守仁表示，目前庫存問題集中在面板產品，預計整體第三季庫存金額會降低，到第四季會再進一步下降，成本價格上，也持續和供應商協商，盼可以共體時艱，預計後續有機會降低成本。

王守仁表示，因為去年在缺料、塞港問題下，使得通路商庫存變高，但今年景氣下修，品牌系統廠積極調整庫存，拉貨也更偏保守，面板廠也都減產因應，預計第三季將進入大幅度修正，包括TV、 PC以及手機等三大產品線，其中大尺寸Drive修正幅度較大，SoC(系統單晶片)修正幅度較小，毛利率下降幅度則有機會在第四季趨緩。

王守仁表示，聯詠從第二季就開始調整庫存，第二季存貨天數103天，主要是生產週期變長到約3~4個月，且因應客戶調節庫存，聯詠會維持比正常水準略高的庫存，主要產品集中在面板產品的庫存較高，但都是可以賣出去的產品，預計第三季庫存金額會降低、第四季也會進一步再降。

個產品修正狀況，王守仁表示，因為TV產品的修正比較先開始，故第三季有機會是低點；手機要看後續新品的狀況；PC/NB預計在第三季、第四季因為庫存問題，會持續修正。面對消費市場低迷，預計品牌廠第四季會推出方案來帶動銷售，屆時可以觀察，他強調，聯詠對中長期還是持正面看法，且聯詠有信心在經過這波修正後，營運可以回到正軌上。

產能部分，王守仁表示，目前晶圓產能、封測等供應是正常，可以符合客戶訂單需求，聯詠也持續和供應商協商，盼供應商可以共體時艱，後續有機會降低成本，面對先前先訂的LTA長約，也和供應商尋求彈性處理，併將該因素納入第三季財報預估中。

價格部分，王守仁表示，SoC產品未來兩季售價相對穩定，手機則因為庫存問題，價格變動會大一點，惟聯詠的重點還是在提升自己計技術、強化產品價值。