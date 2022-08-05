總統教育獎今(5)日舉行頒獎典禮，總統蔡英文在致詞時表示，所有得獎者面對先天身體的病痛或後天環境的困難，都沒有向生命低頭，無懼逆境及挑戰仍展現韌性，這樣的韌性不僅鼓勵了社會，也鼓勵了她，要為了自己堅持的理想不停努力，讓台灣變得更好。

今年總統教育獎得獎人數方面，大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲獎者。

蔡英文在致詞時提到淡江大學學生許豈逢，未被交通意外事故擊倒，不僅自學電腦、自力更生，也透過廣播及演講，把更多的正能量，用聲音來傳遞給大家。

蔡英文也說，桃園高中學生邱映蓉也是生命的鬥士，即使只用一隻手指頭敲擊鍵盤，仍然渴望用文字來傳達想法，她的志向是成為旅遊作家，期待在未來，我們可以透過她的觀點，來認識這個世界的美好。

蔡英文指出，清華大學學生陳念琴是拳擊傑出國手，不但克服癌症、站上奧運舞台，在密集訓練同時，還用心投入原住民選手培育工作，她希望可以再度征戰2024巴黎奧運，相當期待她的表現。

教育部長潘文忠表示，總統教育獎鼓勵以順處逆、面對困境仍可力爭上游，不為自己人生找理由，而是面對困境找出突破和發展，由縣市及團體推薦讓社會學習的優秀學生，很多縣市首長公開鼓勵得獎者，成為溫暖人心、鼓勵台灣社會向善發展的力量。