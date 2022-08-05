針對日本外務大臣林芳正今出席東亞高峰會外長會議演說時，中國外交部長王毅和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）相繼退席。中國外交部發言人華春瑩並未正面證實，但卻表示，日方領導人最近在台灣問題上表現非常不好，引起中國人非常不滿。

華春瑩指出，「今天上午剛剛發生的事情，我不瞭解這個情況，還沒有聽說，但我倒想著藉這個機會希望共同社你們能提醒提醒日本政府。你們的領導人最近在台灣問題上表現也是非常不好，引起了中國人非常的不滿。」

華春瑩直言，中方已說過日本在台灣問題上是負有嚴重的歷史罪責的，日本沒有資格在台灣問題上對中國說三道四。但是最近日本首相岸田文雄同美國眾議院議長裴洛西會見的時候，說了一些很不好的話，那麼在東亞合作系列外長會期間，我剛才也說了，個別國家發表虛假資訊對中國無理指責，我想這個個別國家一定是有日本外長和美國國務卿，這些都是非常錯誤的行為。

華春瑩更稱，中方已經反覆重申，強調中方在台灣問題上的原則立場，而且指出目前的台海局勢都是由於裴洛西不顧中方的堅決反對和各方的反覆勸告，一意孤行所致。日方對於美方侵犯中國主權的行徑，選擇性失明，卻跳出來對維權者橫加指責，公然替侵權者張目完全是混淆是非，顛倒黑白，在台灣問題上企圖挑釁滋事，企圖以此來遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平統一和崛起的進程，這是徒勞的。

華春瑩稱，「所以我希望你們（共同社記者）也能説明我們把這個訊息傳回到日本國內，你們的領導人最近在台灣問題上表現非常不好。」