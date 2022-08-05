男星陳冠希當年以一張俊俏帥痞臉蛋，紅遍兩岸三地，萬千少女皆拜倒在他盛世顏值下，還和金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男，而他在認愛超模秦舒培又生下女兒後，拋浪子形象變愛家好男人；不久前41歲陳冠希遭酸臉誇老了，但昨（4日）他曬出超有氣勢的全家福照，更說出成家後真實心聲。

陳冠希4日七夕情人節時，曬出與今世、前世情人拍的全家福照，畫面中3人都擺出高冷表情，散發出超強氣場的一家人；陳冠希梳著很有個性的髮型，秦舒培長髮披肩但雙眼炯炯眼神，而他們的寶貝女兒Alaia站在兩人中間，面對鏡頭完全不生澀害羞，更承襲了爸媽優良基因，越大越漂亮。

而陳冠希在PO出照片後，寫下了「FAMILY FIRST !!!!!!」，並標註了秦舒培和寶貝女兒Alaia，驚喜洩露他成家後的真心話，家庭已經是他的第一，和從前那個浪子形象的他截然不同；底下也引起粉絲留言大讚，「有愛的一家人」、「從Alaia眼神就能看出滿滿的自信和幸福」、「酷帥又美麗的一家」、「想看他們多拍Vlog之類的」。

7月底有網友分享巧遇陳冠希一家三口的照片，沒想到他們很親切願意合照，而陳冠希零修圖模樣被不少人嫌老了，淺淺一笑就能看到明顯法令紋，和當年盛世美顏差很大。