基隆捷運議題持續延燒，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，市長林右昌曾保證「基隆不用出一毛錢」，如今拍板卻要負擔17.7億，他認為，林右昌過去為基捷屢嗆台北市長柯文哲「錢不是北市出、不要撈過界」，現在北市府願負擔40.5億，勸林「當市長要立旗前需三思」。

基捷第一階段「南港–八堵段」，預估經費425億元，行政院長蘇貞昌2月拍板，中央政府分擔77％、327億元，剩下23％、近98億元由北北基市府負擔。如今北北基預算分配出爐，北市負擔40.5億元、新北市分攤39.4億元、基隆市17.7億元。

黃希賢表示，2017年7月還是「基隆輕軌」時，經費預估81億，林右昌不斷強調「基隆不用出任何一毛錢」，還說81億是「粗抓」，甚至可能更少。當時被柯文哲打臉，「哪有可行性計畫還沒做、終點站設哪裡也還沒搞定，就先編預算，之後一定會再追加」。

黃希賢指出，後來柯文哲預言果然成真，經費暴漲至「基隆捷運」425億元，去年10月間也被柯怒轟「基捷沒有基隆，是騙局升級更大騙局」，林右昌卻反嗆「基捷經費也不是柯文哲要出，不要撈過界。」

黃希賢直言，如今北北基都承諾會負擔費用，其中北市更分攤最多40.5億元，當然可以有「撈過界」的權利，且這還只是「第一階段」，日後的第二階段「八堵至基隆段」，基市府又要再負擔多少？

「當市長立旗前需三思」黃希賢強調，預算要增加、分攤，其實都沒有問題，只是在「承諾」與指責他人前，需審慎思考，林右昌過去有「立旗」反而自打臉的事蹟，當然也可再用日前與立委蔡適應、議員參選人等合體的「JOJO立、立flag（旗）」輕鬆化解。