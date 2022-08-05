有關捷運建設議題，戰火從基隆捷運經費蔓延到捷運汐東線。行政院長蘇貞昌今天上午前往視察汐東捷運，遭國民黨市議會黨團書記長廖先翔批評沒有新的進度，是在為林佳龍造勢；新北捷運局也發布新聞，喊話中央儘速核定汐東線。對此，林佳龍競選辦公室再發出新聞稿回擊，發言人李晏榕痛批侯市府遮掩事實真相、爭功諉過。

針對廖先翔的批評，李晏榕回應，指稱汐東捷運是汐止人引頸企盼的捷運線，過去新北、台北、基隆都各有考量，無法整合出共識，若非林佳龍在交通部長任內成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，協調出三市可接受的方案，現在的汐東捷運線尚且下落不明，蘇貞昌只是點出事實，侯陣營就跳腳。

李晏榕說，汐東捷運從可行性研究報告至今已過了11年，汐止的交通一直都是重大在地議題，儘管現在有許多交通改善工程，但汐東線對汐止人來說才是最重要的公共運輸建設。

過去11年間，因汐東捷運橫跨不同縣市，各地方政府都有不同意見，使開發延宕，直到林佳龍擔任交通部長時，在行政院長蘇貞昌協助下，成立「北北基路網政策溝通平台」，納入台北市、新北市及基隆市，扮演關鍵協調角色，才讓東捷運和基隆捷運在進度上才有明確突破。

李晏榕強調，不管事林口交流道還是汐東捷運，都有會勘及會議紀錄清楚的軌跡，不容侯陣營及國民黨爭功諉過，顛倒黑白。更直指新北捷運局表示，希望不再受基隆捷運影響汐東線進度，是典型的「新北市本位主義」。

最後李晏榕表示，跨縣市的公共運輸需要有前瞻性的規劃，才能讓所有人受惠，汐東捷運的誕生攸關民生福祉，新北捷運局獨善其身的發言，不僅格局不夠，更令人遺憾。