大陸外交部今（5）日例行記者會上，日本共同社記者提問，日本外務大臣林芳正在金邊舉行的東協相關會議發言時，中俄兩國外長起身離席一事，大陸外交部發言人華春瑩表示，「今天上午剛剛發生的事情，我不了解這個情況，還沒有聽說」，但想著借此機會提醒日本政府，「你們的領導人最近在台灣問題上表現也是非常不好，引起了中國人非常的不滿。」

據環球網引述華春瑩表示，之前已說過日本在台灣問題上負有嚴重的歷史罪責，日本沒有資格在台灣問題上對中國說三道四。但最近日本首相岸田文雄與美國眾議院議長裴洛西會見的時候，說了一些很不好的話。

而就現正舉辦的東亞合作系列外長會，華春瑩指出，有個別國家發表虛假資訊對中國無理指責，當中一定包含日本外長與美國國務卿，這些都是非常錯誤的行為。

華春瑩表示，中方已經反復重申，強調在台灣問題上的原則立場，而且指出目前的台海局勢都是由於裴洛西不顧中方的堅決反對和各方的反復勸告，一意孤行所致。

而日方對於美方侵犯中國主權的行徑選擇性失明，跳出來對維權者橫加指責，公然替侵權者張目完全是混淆是非，顛倒黑白，在台灣問題上企圖挑釁滋事，企圖以此來遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平統一和崛起的進程，這是徒勞的。