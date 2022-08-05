旭東(4537)公布半年報，上半年營收11.72億元，年減0.11％，毛利率39.58％，營業利益0.53億元，稅後淨利1.76億元，年增78.4％，每股盈餘2.23元。旭東表示，雖然4、5月業績受到大陸封控影響，然而腳踏車、面板與半導體設備三大業務皆保持穩定，其中，半導體設備成長性更是優於平均值，而今年台幣貶值產生的匯兌收益，也挹注上半年獲利。

根據SEMI近期發佈年中半導體設備預估報告，2021年半導體設備支出達1,025億美元，半導體生產在上半年雖然遭受俄烏戰爭及全球通膨等因素干擾，造成供應鏈出現庫存調整，然相關廠商擴產進度仍未停歇，SEMI預估半導體設備市場規模自2021～2023年將連續3年創新高，預估2022年市場規模將年增15％至1,175億美元，2023年將持續成長至1,208億美元。

受惠於先進製程大廠今明兩年資本支出逾400億美元，台灣將成為全球最大半導體設備市場，預期2023年亦將維持第一大市場寶座。且台系設備廠擁有配合度高及在地化服務等優勢，預期將持續受惠於此波擴產潮。

半導體設備產業相較於自行車、面板設備產業，具成長快速、利潤合理及技術門檻高等特點。旭東以自行車自動化設備起家，自2014年即投入半導體設備研發，亦為目前成長最為迅速業務，陸續服務過包含晶圓代工、封測及記憶體等國際大廠。目前旭東已研發出8吋/12吋晶圓盒、MEMS三合一模組化封裝設備及全自動包裝與拆封物流自動化設備，其中晶圓盒包裝機（APK）及拆包機（UPK）是旭東跨入半導體產業的代表作，市佔率相當高，此外公司也積極佈局先進封裝製程AOI應用的檢、量、測設備，相關設備已導入國際大廠。

整體而言，旭東在手訂單優於2021年，自行車、面板設備需求仍保持穩定成長，近幾年大力投入半導體設備業務亦正逐漸開花結果，隨著營收及產品組合轉佳，以及日前崑山廠因疫情停工造成的出貨遞延後續也將陸續出貨，預期旭東2022年業績將維持成長態勢，展望樂觀。