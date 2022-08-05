在權值股以及其它族群上漲助陣下，日經5日一鼓作氣，直接收復重要關卡兩萬八，最後收28,175.87點，漲243.67點或0.87%。同時，東證收1,947.17點，漲16.44點或0.85%。

根據日本官方5日數據，當地6月家庭支出年增3.5%，是自元月以來首次增加，大幅高於市場預估1.5%。主因是，外出住旅館、跟團參觀以及添購所需用品等，一些旅遊相關花費成長所致。

旅遊相關個股因此走高，全日空漲1.43%，日航漲0.21%，JR西日本也漲1.29%。

權值股的迅銷漲1.32%，電玩主機銷售欠佳的索尼以及任天堂，各自上漲1.79%以及3.14%，就連財報可能不太好看的軟銀也漲0.23%。

半導體族群中，受美國費城半導體指數收紅激勵，東京威力科創漲2.78%，愛德萬測試也漲3.08%。

由於日圓再度走貶，汽車相關類股也跟著沾光，豐田漲1.51%，日產漲1.18%，電裝也漲1.91%。

日本海運3傑中，商船三井漲0.66%，川崎汽船漲2.17%，日本郵船則收平。