邱姓女員工控她回到崗位後卻被調動職位，到勞工局申訴也無新進展。（洪靖宜攝）

在勞團陪同下，4名女員工到高雄市四維行政中心前表達訴求。（洪靖宜攝）

1名女員工指控高雄永安漁會在她請完產假育嬰假後違法2次調動職位，今年3月向高雄市政府勞工局申訴，歷經3次調解後至今都沒有進展，今到四維行政中心前表達訴求，要求市府盡速依法開罰，恢復員工權益。勞工局則表示，該案雙方經調解後不成立，目前已依行政程序調查中，就相關爭點限期事業單位說明。

這名邱姓女員工在永安漁會擔任信用部人員，她表示自己在2020年懷孕，接著請產假及育嬰假，直到去年10月1日回到崗位上後，卻突然被調到加工廠從事洗魚、包裝、凍儲等工作，年底考績也只拿到乙等，獎金減半，她與其他3名同為考績乙等的女同事向漁會申訴後，就收到大過懲處公文，沒想到今年3月又被調動成清潔人員，她隔天就到勞工局申訴，但事隔約5個月，至今沒有任何改變。

在新高市產業總工會等勞團陪同下，4名女員工5日到高雄市四維行政中心前表達訴求，高舉寫著「女工不如石斑魚？暖男市長沒做為」布條，邱女語帶哽咽說：「請問懷孕生子錯了嗎？生一個小孩要被處罰幾次」，除指控漁會涉嫌違反性別平等工作法以及勞動基準法，更質疑向勞工局申請勞動檢查和勞資爭議協調後至今約5個月卻沒有下文。

勞工局也派就業安全科科長楊佩樺到場收下陳情書，並表示目前已依行政程序調查中，但此說法不受勞團接受，她解釋由於今年3月至5月間分別召開3次勞資爭議調解會議，但因為雙方無法獲得共識為調解不成立，進度就相關爭點限期事業單位說明，以釐清爭議，如有違法情事將依法裁處。對此，永安區漁會總幹事李秋錦則簡單回應，一切都照規定程序走。

漁會高雄育嬰假調解