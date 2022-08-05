受惠於業外收益大增，福懋（1434）5日公布上半年財報，稅後淨利25.91億元，年成長131.12％，EPS1.54元。

不過，在本業上，受到全球通膨加劇，各項原物料成本大漲，且，能源成本上漲，福懋上半年營業毛利率、營益率雙雙下滑。

福懋今年上半年的營業毛利率，較去年同期下滑了2.69個百分點、營益率則是下滑了2.06個百分點。

福懋三大產品線營收占比分別是長纖布45.6％、輪胎簾布19％、油品約占33.2％。市場指出，下半年的通膨加劇、俄烏戰爭持續等不確定因素仍存在，加上市場庫存增加，福懋下半年的營運將面臨更嚴峻的挑戰。

越南同奈新增染整布月產能100萬碼(年產能1,200萬碼)已在今年2月底完工，加入生產行列，且越南政府也在6月批准新執照。福懋指出，在新產能的加入下，預期將有助下半年營運動能。

面對下半年的營運變數，福懋指出，將透過增加高獲利規格產品，提升競爭力。而提升產業用特殊紗、碳維複合材銷售，也是下半年營運努力方向。