大考中心今(5)日表示，112學年度考試簡章發售自111年8月5日起至112年 7月13日止。其中高中英聽原先預備時間為15分鐘、考試時間45分鐘，112學年度開始，調整為預備時間10分鐘、考試時間50分鐘。首次英聽考試則從9月7日起開始報名。

大考中心指出，學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然，共6科，其中國文考科分為兩節施測，分別為國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）及國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫），考生自由選考。

大考中心說明，各節次考試開始前5分鐘為預備鈴響，國綜、國寫考科考試時間各為90分鐘，英文、數學A、數學B各為100分鐘，社會、自然各為110 分鐘。

大考中心提到，分科測驗考試科目包括物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，考生自由選考，各節次考試開始前5分鐘為預備鈴響，各科考試時間均為80分鐘。

大考中心說，學測及分科測驗成績表示皆採級分制，學測成績使用於繁星推薦、申請入學，及分發入學檢定，各科最高為15級分；學測及分科測驗成績使用於分發入學採計，各科最高為60級分。有關學測成績級距計算與示例，以及學測各考科15級分制成績與60 級分制成績之對應。

大考中心補充，該會辦理的高中英聽、學測與分科測驗3項考試成績主要提供大學繁星推薦、申請入學與分發入學管道採用，以及科技校院日間部4年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等，除此之外，尚有許多其他入學管道或國外大學也會使用。