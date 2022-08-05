數位發展部預計本月27日掛牌，行政院5日由發言人羅秉成（如圖）宣布數位發展部人事案，首任部長由行政院政務委員唐鳳出任。（張鎧乙攝）

行政院今天宣布，行政院長蘇貞昌已核定，數位發展部首任部長由政委、數位部籌備小組召集人唐鳳出任，政務次長則為亞洲矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴、一卡通董事長李懷仁。行政院發言人羅秉成表示，數位發展部以致力建構數位服務跨域協力典範、完備數據公益生態制度及應用，促進跨國公民科技跟資料民主化共同發展等三大政策目標，數位發展部預計8月27日掛牌。

行政院今天除宣布數位發展部首任部長由唐鳳擔任外，2位政務次長，分別為國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。至於另名常務次長及唐鳳遺留的政務委員人選，行政院將擇期確定人選後對外說明。

羅秉成表示，數位發展部將統籌數位治理、數位基礎建設，協助公私部門數位轉型，打造數位韌性環境，連結公民與技術，提升產業與安全，實現智慧國家願景，讓台灣模式持續成為民主陣營標竿。

羅秉成說，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位發展部下設數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司等六個司級機關，以及數位產業署與資通安全署等兩個署級機關，並將籌設「行政法人國家資通安全研究院」。