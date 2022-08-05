南韓外交部5日宣布，外長朴振應中國國務委員兼外長王毅邀請，將於本月8日至10日訪問中國，雙方會在青島舉行會談，討論雙方關切的問題。韓媒指，尹錫悅政府擬基於相互尊重原則調整對華關係，會談將影響兩國關係走向。同時，南韓被指顧及北京反應，刻意冷待不久前到訪的美國眾議長裴洛西。

韓聯社報導相關消息，這將是朴振和王毅自上月7日在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）外長會舉行會晤後，時隔1個多月再次開會。由此，朴振也是首位訪華的尹錫悅政府高官。報導稱，雙方將聚焦韓中關係、半島局勢、地區和國際熱點問題，韓方會否額外部署薩德導彈防禦系統也可能納入討論。

另外，鑑於南韓正考慮加入由美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4），相關問題估計會成為議題。朴振料重申該聯盟不針對或不應排斥中國。

值得一提的是，剛結束訪韓的裴洛西被指在當地遭受冷待，除了尹錫悅以休假避見外，南韓國會據報甚至未派人接機。南韓當局則否認，稱是時間及安排上的問題。