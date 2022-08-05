寇世勳（左）跟柯佳嬿飾演兩回不同個性的父女檔。（Netflix提供）

Netflix4日宣布將於今年8月6日上線電影《一家之主》，本片由香港電影金像獎最佳女主角鮑起靜、亞洲電視獎視帝寇世勳、金鐘獎視后柯佳嬿、李淳等重量級演員攜手演出、由新銳導演王希捷執導。對於即將上線，香港影后鮑起靜也傳達跟台灣團隊合作的開心：「這是我第二次在臺灣拍的電影，感覺很好，一起合作的團隊都很年輕，他們對電影的專業跟電影的熱誠讓我非常感動。」

另影集《媽，別鬧了！》是寇世勳和柯佳嬿繼電影《一家之主》之後，再度飾演父女，對此寇世勳表示：「其實在《一家之主》中父女互動很少，家寧（柯佳嬿飾）都在外面忙自己的工作，爸爸對女兒的叮嚀比較多、干預比較多，因為大偉（寇世勳飾）比較「大男人主義」，而在《媽，別鬧了！》中，父親服務女兒比較多，也更尊重孩子的選擇跟自由，不太干預，最多的是寵愛，是兩個截然不同的爸爸，但都是完全生活化的方式去表演。」

柯佳嬿也對寇世勳的合作印象深刻：「其實和寇哥的第一次合作是在《一家之主》，能兩次演出父女也算很有緣份。寇哥很有父親的感覺，只要在場景裡，坐在沙發上，他就是這個家的父親。《一家之主》裡我飾演的羅家寧沒有那麼依賴父親，她忙著自己的事業和感情，在遇到問題的時候都是依賴媽媽，不管大事小事，找媽媽就對了。」

談及與《媽，別鬧了！》的不同，柯佳嬿表示：「一位女性是母親，是姊妹，是女兒，也可能是上班族。《一家之主》比較在探討女性身兼多重身分，尤其在步入家庭之後，許多女性都把家人孩子放在最前面，該如何繼續保有自我。《媽，別鬧了！》是非常熱鬧浮誇的追愛之路，但當中也探討了不同世代的女性議題和生命課題，同時探討道別和死亡。兩部戲在飾演上最不一樣的，我覺得是表演調性。《一家之主》呈現的是比較生活感的表演，《媽，別鬧了！》則是屬於誇張漫畫式的表演。」