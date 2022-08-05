民進黨新北市長參選人林佳龍昨日拋出成立「國際事務局」政見，引來「侯家軍」新北市議員參選人戴湘儀批評，根本就是只是在大搞國際化的儀式感。對此，民進黨正國會新北市議員參選人紛紛批侯家軍秀下限，根本是「老王賣瓜，自賣自誇」，大言不慚說新北市國際交流成績斐然、有目共睹，太過誇張。

新北市議員參選人卓冠廷表示，侯家軍無視林佳龍擔任台中市長4年任內締結14個姐妹市的成績，反而出言侮辱林佳龍「選新北帶腦來」，相當沒風度，新北市12年來只增加2個友好城市，導致國際交流不足，這是鐵打的事實，並直言「請問侯友宜又帶了什麼選連任？不就是帶了你們這群侯家軍嗎？」

新北市議員參選人山田摩衣表示，戴湘儀曾為新北市副發言人，忘記新北市衛生局不當處理林姓女員工性平案件，遭監察院糾正一事，還提及新北市性平全國第一名，然而侯友宜擔任市長後，新北市性侵害通報案件占全國比例卻從2019年17.6％上升到2021年的18.2％。

山田摩衣喊話，戴湘儀應該和性平受害人站在同一邊，監督新北市府性平不足的地方，不是拿性平推廣業務評比的第一名沾沾自喜。

新北市議員參選人陳乃瑜說，侯家軍最離譜的是，忘了新北市青年局才被批是最差局處，連同黨議員葉元之都看不下去，指稱青年局推廣最多的是心理測驗。戴湘儀應該收回對「國際事務局」只是儀式感的批評，因為全國只有新北市的青年局被搞成理測驗推廣局，侯家軍應該先自我檢討。