孫鵬和狄鶯為兒子的官司操勞，如今終於展開笑顏。（粘耿豪攝）

孫鵬和狄鶯特地回龍山寺還願。（粘耿豪攝）

狄鶯發放蘋果給媒體，祝福大家平安。（粘耿豪攝）

孫鵬和狄鶯的愛子孫安佐2018年赴美留學時因網購槍枝零件組裝，還嗆聲掃射學校，在美入獄238天後，返台後又遭檢方起訴，日前全案被高等法院駁回，一家人終於擺脫4年5個月難熬的官司。今孫鵬和狄鶯特地赴龍山寺還願，狄鶯高興得捧著老公的臉當眾舌吻，直說這是最好的父親節禮物，也坦言4年多的日子沒有睡好，在法院還兒子清白當天，家人雖高興但畢竟是官司沒有慶祝，狄鶯語帶心疼地說：「那天孫鵬終於睡到打呼。」

孫鵬感慨地說從兒子事發到結束這4年5個月的時間，除了面對司法外，還得面對劣質媒體、主持人傷害兒子、全家人，他語重心長地說：「那些喜歡批評的人不要信口開河，要有憑有據，各位就到為止，希望我們的社會唯恐天下不亂的人越來越少。」

他坦言這期間不知道如何面對媒體，也因為掛心兒子的官司，無法踏實過生活，不太接表演工作，現在官司結束，全家人終於可以恢復正常生活，自己也開始在拍戲，「4年不是短短的時間，我們家還在恢復中，重擔已經先放下，是重新開始的時候，我們對兒子有信心。」

孫鵬也說這件事給孫安佐一個教訓借鏡，話不要亂講，未來也不要走歪路，不要有仇恨心態，護子心切的狄鶯立刻說：「我兒子才沒有走過歪路！」孫鵬則解釋：「是指未來不要走歪路。」也期許兒子未來要樂觀面對所有事情，而不是埋怨。

狄鶯表示，當年就有來向觀音佛祖祈求，保佑兒子平安，如今孫安佐終於擺脫官司就隨即帶著老公來還願，也強調兒子本來就是單純、善良富有正義感的小孩，並感謝這4年來外界對家人的支持，「這4年多以來對我們批判指教的人，沒有你們，狄鶯今天沒辦法當一個這麼勇敢的母親。」狄鶯說自己不急著拍戲復出，想先緩緩在家當貴婦，也有一直學習自媒體的經營。