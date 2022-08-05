中國外交部發言人華春瑩5日主持例行記者會。針對美國白宮國安會議官員等稱，中國對裴洛西訪台反應過度，以此為藉口，增加在台海地區挑釁性軍事行動製造危機。北約祕書長也附和這個觀點。華春瑩說：「大家都知道目前的局面完全是由裴洛西及美國政客一手造成的，美方官員的這種論調讓人有種『看國王穿新衣』的感覺。」美方的這種傲慢、自私、虛偽、霸道的毛病，真的應該好好改一改了。

華春瑩強調，當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直，一目了然，美方是主動挑釁者和危機製造者，台灣問題的本質不是什麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的重大原則問題。

華春瑩指出，美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後，中方有關反制措施是對挑釁者的必要的警示，對國家主權和安全的正當的捍衛。

華春瑩說：「早知如此，何必當初。在涉及到中國主權和領土完整的問題上，中國採取的反制措施是正當的、必要的、恰當的、毫不過分。美方作為這場危機的肇事者和始作俑者，應該也必須為此承擔全部的責任。」