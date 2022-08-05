美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音應邀參與台北賓館總統午宴，顯見在地緣政治與軍事威脅下，台灣晶圓代工產業的影響力，以及5到3奈米先進製程的領跑實力，已經成為台灣的堅固矽盾。

矽盾真的能夠抵擋大陸武統嗎？劉德音在接受CNN電視專訪時表示，沒有哪個國家能夠用武力控制台積電！因為如果解放軍真的入侵台積電，台積電的晶圓代工工廠就不能運作了，包括矽晶圓、化學氣體、製程設備、軟體與檢測程序，隨時都需要向歐洲、日本、美國等各國合作方取得，這是世界上各個角落所有人的努力，才讓台積電工廠能夠正常運作。

蘋果電腦最先進的M2晶片，是台積電打造的，AMD市值超越英特爾，也是倚賴台積電代工的CPU與伺服器晶片，更不用說，高通與聯發科的先進製程手機晶片，都是台積電創造的鉅額產值。根據調查機構TrendForce報告，今年台灣占全球晶圓代工產業營收的市佔率，估計將從去年的64％提升到66％，台積電則從53％提高56％，都居全球之冠。

這也難怪，裴洛西與美國政府力推「晶片法案」，大舉撥款520億美元支持晶圓代工業者在美國本土建廠生產，獲得補助的業者，則禁止在十年內於中國擴大生產28奈米製程以上的晶片。

台積電正在竹科規劃2奈米新廠，也在南科推動3奈米量產，高雄6奈米新廠正要動土，今年資本支出預計達400至440億美元。相較於晶片法案的520億美元，未來還要逐年分配給英特爾與格羅方德等多家申請挹注的企業，台積電一個人的武林，已超越一個國家。

中國的半導體大基金，2014年以來，總投入預算達480億美元，格羅方德成立時，也有中東石油國家的主權基金支持，他們為什麼都打不過台灣？關鍵在於，半導體的江湖，想砸錢稱霸只是第一步，研發技術與客戶關係更是光明頂上的致勝關鍵。

為了探討台灣半導體與新興科技產業的發展新契機，第七屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將於9月7日在香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳舉辦。本屆峰會由國家發展委員會擔任指導單位，陽明山未來學社、KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦。協辦單位包括亞洲∙矽谷計畫執行中心（ASVDA）、台北市電腦公會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會、台灣數位治理協會、臺灣區塊鏈愛好者協會、理財周刊、STARBIT、Jcard、Maicoin集團。

目前已確認出席的貴賓講者，包括國家發展委員會龔明鑫主委、國家通訊傳播委員會陳耀祥主委、陽明山未來學社理事長葉匡時、台灣大哥大總經理暨AppWorks創始合夥人林之晨、Google台灣董事總經理馬大康、國際知名經濟學家朱嘉明、前金管會主委暨政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、矽谷橡子園創投原始合夥人暨矽谷O/Crypto Fund合夥人林富元、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、立法委員林楚茵、光禾感知創辦人王友光、台灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所教授洪一平、理財周刊社長暨總編輯林筠騏、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、前微軟暨思科中國區總裁杜家濱、Bravo AI洽吧智能創辦人趙式隆、全盈支付總經理劉美玲、Adenovo諦諾科技創辦人暨執行長劉晉良、Bassid創辦人黃啟誠、穀神星資本創辦人陳儀雪、美國懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠都已確認共襄盛舉。持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考峰會報名官網。