上個月27日有民眾因閱卷問題心生不滿，竟報警後由2名員警陪同進入臺灣新北地方法院辱罵女書記官，司法院表達最嚴厲譴責，並將蒐集相關證據，如有犯罪嫌疑，將向犯罪偵查機關提出告發，以維司法同仁執行職務之尊嚴與安全。

司法院表示，將聽取所屬機關意見，儘速擬訂類似事件之危機處理與安全維護標準作業流程（SOP），以防止類似事件再次發生。

司法院將請警政署擬訂警察機關受理報案而需進入司法機關之行為規範，並建立雙方即時有效之聯繫窗口，以兼顧警察職權行使與司法機關安全。