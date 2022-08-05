劉和然體驗AI資源分類回收裝置。（新北市教育局提供）

新北市11間自造教育及科技中心全數到位，新北市教育局今（5）日在樟樹國際實中擴大舉辦「樟樹、江翠及欽賢科技中心」聯合揭牌，並邀請鴻海教育基金會、技嘉教育基金會及宜鼎國際教育基金會簽訂產學合作意向書，產官學攜手合作，搭配全國首創STEAM跨域輔導團及新北市每年挹注超過2000萬元，打造新北科技教育殿堂，共築孩子的未來。

新北市副市長劉和然今主持揭牌儀式，他表示，新北市是全國推動科技教育最完善的縣市，整合全市11間科技中心、3間程式體驗中心、3間新興科技區域推廣中心、9間d-school生活科技教室學校，共計26間推動科技教育場域，不只數量最多、且含括國小、國中及高中，學習階段最完整、並融合生活科技、資訊科技、STEAM及創客教育，課程最具多元，用26個支點撐起新北市孩子的科技力。

教育局指出，自2019年起爭取中央及自籌投入超過30億經費打造新北未來科技力，硬體方面，新北市成立26間推動科技教育場域全部到位；師資及課程方面，全國首創成立STEAM跨域輔導團，以跨域共創的方式，開發各式STEAM課程及培育教師數位增能；學習階段方面，全國唯一完整高國中到國小、偏鄉區到都會區全面推動；活動推廣方面，每年挹注超過2000萬元，開辦500場次以上研習，提供3萬人次參與科技教育活動，幫助孩子用科技改變世界。

江翠國中7年級同學陶冠甫分享，在代表新北市參加全國生活科技競賽時，因為有科技中心的設備支援，讓自己練習時能更加順利。另位同學邱芸庭則說，在科技中心體驗到了VR和無人機的操控，讓自己對於科技更為憧憬，未來也想要從事科技相關的工作。