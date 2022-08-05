目前舊有案件尚有11案未解列，今年新增的18案中則尚有5件辦理中。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今（5）日至新店參與今年第28場行動治理座談會，針對安坑輕軌周邊設置機踏車格、寶高園區周邊停車等問題進行討論。目前舊有案件尚有11案未解列，今年新增的18案中則尚有5件辦理中，其中大部分主要為各地拓寬道路、增設停車空間等交通規畫，侯除感謝各里里長反映問題，也責成各局處儘速協助完成。

侯友宜今率領市政團隊，至新店區公所參與行動治理座談會，會前侯友宜也特別致贈感謝狀及獎牌予新店太平宮及大香山慈音巖2間寺廟，表揚他們在疫情升溫時捐贈物資，協助市府防疫。

民政局表示，自2019年啟動行動治理，新店區列管案件計有248案，已完成237案，達成率95％，目前尚未解列的11案全為各里獨自提出，多半著重在停車場改建、增設車格、汙水處理、增設活動中心等，其中寶安里里長宋美雪一度就瑠公圳加蓋議題，向市府團隊提出強烈要求，但交通局表示瑠公圳近半範圍為住宅區，非都市計畫道路，而加蓋後恐會造成清淤維護困難，故不宜全面加蓋。

新店區公所指出，今年新增18案中，尚有5件正在辦理，德安里長丁萬貴建議安坑輕軌安一道路兩旁劃設機車格、腳踏車格或設置YouBike及綠化，交通局、捷運局回覆，安坑輕軌預計年底前通車，其中K3台北小城-K5景文科大站周邊，共計已規劃設置316格機車位及自行車240席；K1雙城站-K3台北小城站周邊也已規劃設置YouBike2.0，未來將配合輕軌工程期程施作。

侯友宜在會上強調，智慧城市是任內施政重點之一，經爭取中央預算，新北共投入41億元，興建寶高智慧園區一期，已引進眾多重量級企業進駐，包含華電聯網、台灣國際航電等，後續將委託開發單位投入270億元，興建寶高智慧產業園區二期，預計共可創造近1.6萬個就業機會，及286億元產值，園區將成台灣智慧城市標竿的產業聚落。