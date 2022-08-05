中磊(5388)今(5)日舉辦法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，王煒表示，下半年零組件缺料進一步舒緩，目前訂單能見度已經看到2023年。

中磊第二季營收為152.2億元，較去年同期營收100億元、年成長52%、季成長20%；單季營業利益達5.7億元，年成長191%，季成長51%；歸屬母公司稅後淨利為4.5億元，年成長174%，季成長38%，以加權平均股數約252百萬股計算，第二季每股稅後盈餘(EPS)為1.79元。單季營收、獲利及EPS皆創歷史新高紀錄。

累計中磊上半年合併營收為278.9億元，年成長42%；累計上半年營業利益為9.4億元，年增達155%，上半年歸屬母公司稅後淨利為7.8億元，較去年同期大幅成長155%。以加權平均股數約252百萬股計算，累計上半年每股稅後盈餘(EPS)為3.09元，上半年營收、營業利益、稅後淨利及EPS皆創同期歷史新高紀錄。

董事長王煒表示，下半年零組件缺貨持續改善，預計7月跟下半年單月營收都應該都60億的水準，目前訂單能見度看到2023年，包括電信、企業的需求都持續，還有一些趕著搭飛機出貨，故2023年繼續維持成長基調，但幅度可能沒有今年這麼大。

中磊表示，全球基礎建設風潮正盛，各國積極推動網路普及暨高速網路發展，加速數位轉型腳步，帶動網通設備需求升級，如超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等需求強勁。面對國際局勢變化，中磊發揮全球佈局優勢，靈活調度產能配置，回應客戶需求。中磊積極佈局東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，深耕電信寬頻領域，持續投入前瞻技術研發，隨著5G創新應用快速發展，WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品出貨暢旺。

展望下半年，中磊樂觀以待，目前轉型效益顯現，持續開展電信直供業務競爭利基，並與全球客戶深度合作，擴大電信市占率，整體營運後勢可期。