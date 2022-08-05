第6屆世界盃U12少棒錦標賽在台南進行，上屆亞軍的日本隊這次預賽拿下1勝3敗、僅能打7到11名的排名賽，今天日本提前5局以14比0「扣倒」南非隊，賽後陳偉殷越洋送上手搖飲，期勉日本小球員能夠開心打棒球。

目前人在美國的陳偉殷透過友人送上飲料，勉勵日本隊小球員，要他們加油，開心打棒球，不要因為輸贏就不喜歡棒球，開心享受棒球，朝自己的目標繼續努力。

看到陳偉殷貼心送禮，昔日中日龍隊友、日本總教練井端弘和和教練吉見一起都十分感謝，井端說：「可能是因為曾在中日龍有一起打過球，有這一層關係他才會送飲料來，真的非常感謝他。」他也提到，會確實把陳偉殷的話傳達給小朋友。

吉見一起看到好友送飲料來直呼驚喜，他笑著說：「等一下會打電話給陳偉殷，跟他道謝。」吉見透露，在隔離時就有問陳偉殷要不要介紹台南好喝的飲料，當時陳偉殷就有跟他說有朋友在開飲料店，「也是有珍珠奶茶、冰沙這種。」

吉見也分享自己過去與陳偉殷在中日龍當隊友時的往事，兩人時常私下約吃飯，在陳偉殷決定赴美挑戰大聯盟的時候，都是與吉見一起度過在日本的最後時光，「到現在都還印象深刻。」