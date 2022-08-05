民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲醜聞，其台大國發所論文爭議，台大組成審定會正在調查中。世新大學前校長吳永乾日前受訪論及碩士畢業論文的必要性時，說法被某部落客質疑是帶「老風向」，即「不應強求碩士生寫論文」。吳永乾今(5)日澄清、強調不管是學術論文、實務報告、學生作業、時事評論或公開演說，都不應該抄襲，否則就是違背學術誠信，此和碩士是否要提畢業論文無關。

網路上一篇名為〈從論文抄襲到農地貨櫃屋〉的文章，內文提到吳永乾近日針對論文爭議的說法，並提出質疑：「這番話，對得起那些循規蹈矩寫論文拿學位的研究生嗎？以為用其他的方式拿學位，就不會有舞弊的問題嗎？」

吳永乾表示，這篇網路文章的作者誤解他的受訪發言。當日針對記者提問有關「碩士生是否應寫畢業論文」的問題，而論文或著作是否抄襲，和碩士該不該要求寫論文，是兩個不同、不相干的命題。

吳永乾說，林智堅論文抄襲一事，他先前已公開評論譴責，並直指當事人不知羞耻。至於《學位授予法》要求碩士寫論文或專業實務報告一節，依歐美高教制度而觀，確有檢討空間。

吳永乾指出，事實上，任何自稱為個人完成的創作或著作，不管是學術論文、實務報告、學生作業、時事評論或公開演說，都不應該抄襲，否則就是違背學術誠信，而應受裁罰及譴責，這一點他早在2008年11月就曾於《法令月刊》發表過相關論文釐清。