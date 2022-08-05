中元節為我國民俗重要節日，國人習慣在農曆7月間擇日舉辦普渡祭祀事宜，國內此時各項應節蔬果、水產與畜禽產品需求增加，農委會表示，已擬妥各類農產品供需調配措施，務使供貨無虞，價格平穩，但雞蛋價格已較去年同期上漲6成、白肉雞價格上漲1成、水果價格約上漲9％。

農委會統計室主任徐健中表示，已充分掌握主要應節農產品節前 2 週市場供需情形，目前蔬果部分，台北果菜批發市場將於節前5天加強調配，較平日增供 1至2 成，各項應節水果如木瓜、梨、紅龍果、西瓜等可充分供應，其中蔬菜批發價格較去年同期下跌3成、但水果批發價則上漲9％。

徐健中說，花卉部分，台北花卉批發市場節前1週增供至每日6.8萬把，增加6.2％，批發價格較去年上漲2％；毛豬節前1週調配每日供應量2.4萬頭，較平常日增加1成，豬源供應充足，目前價格較去年拍賣價同期約下降5％。土雞節前1週供應量達188萬隻，家禽屠宰供應整體維持穩定，土雞價格約下降1成、但白肉雞價格約提高1成。水產品值逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格較去年同期上漲4％。

徐健中提及，至於雞蛋部分，受到飼料成本上升影響，今年同期雞蛋價格較去年上漲60％。

農委會強調，各項國產農畜水產品都是農漁民辛苦摘種及養殖的結晶，農曆7月用來祭祀祈求平安，最能展現心意。該會將持續注意市場供需及交易情形，也請國人多多選購當令國產農產品。