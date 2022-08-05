中央健康保險署5日與林口長庚醫院舉辦「全國山地離島偏鄉醫療觀摩會暨林口長庚紀念醫院承作桃園市復興區20周年慶祝大會」，衛福部長薛瑞元表示，健保署1999年起，每年投入約6億元，將專科醫療資源送到偏鄉，補齊基層醫療不足問題。

林口長庚醫院自2002年加入復興區IDS計畫，提供復興區山地偏鄉居民就醫，2019年起更在復興區的「華陵整合醫療站」，提供各專科遠距醫療駐點服務，利用醫療站的醫療五官鏡、超音波檢查裝置及手提式遠距醫療箱，專科醫師遠在林口長庚，可觀察到醫療站就診病患狀況。慶祝大會中，林口長庚展示山地偏鄉心電圖量測結合AI預判心肌梗塞、中風風險、死亡風險等醫療科技應用，輔助偏鄉的醫師更精準處置。

衛福部長薛瑞元表示，健保1995年開辦超過20年，偏鄉居民無法與都市居民有一樣的醫療保障。為此1999年起每年投入6億，推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，也就是IDS計畫，和大型醫療機構將專科醫療資源送到偏鄉。

桃園市長鄭文燦表示，復興區人口約1.2萬人，4000人住在後山，是偏鄉中的偏鄉，居民就醫不便。因此林口長庚與聖保祿醫院於巴陵綜合行政中心，開設「華陵整合醫療站」，該醫療站也從過去以緊急醫療與後送，轉向為健康促進、醫療照護、常規門診及專科門診等。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，藥局、診所在都市隨處可見，偏鄉要就醫或檢查卻相當不便，將持續推展IDS，縮短偏鄉差距。