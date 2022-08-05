明基材(8215)今天舉行法說會，董事長陳建志表示，偏光片今年面臨面板市況不佳，承受壓力，保守看待到第四季。不過，非偏光片的醫療產品、電池隔離膜持續成長，下半年依舊看旺，預期偏光片今年營收占比約降至75％，全年資本支出預計20億元。

明基材第二季營收41.12億元，季減1％，年減4％，毛利率21％，稅後淨利2.62億元，季減11％，年減5％，每股盈餘0.82元。上半年營收82.76億元，年減1％，毛利率達到19％，稅後淨利5.5億元，年增26％，每股盈餘1.73元。今年上半年毛利率逐步往上，主要進行轉型策略，主要非偏光片以外產品，包括醫療產品、隔離膜成長所致。

陳建志指出，偏光及光學膜等產品，由於面板產品壓力非常大，不管是出貨量或價格都有壓力，公司持續動態調整，目前產能利率約85％。雖然公司朝高附加價值產品開發，但面對庫存量仍大，也影響客戶對高附加價值產品的需求，下半年偏光片保守看待。

電池隔離膜第二季受到IC缺貨、大陸封城衝擊以及全球電動車銷售下滑，銷售雖有成長但較預期差。目前IC缺貨緩解，預期未來幾季會明顯復甦。

電池隔離膜產能部分，今年第四季蕪湖廠新增產能如期開出，年產能將提升到1億平米，而雲林廠著手展開土建工程、設計確認，2024年第二季產能開出，到2024年第二季台灣加大陸工廠年產能可達1.7億平米。客戶布局方面，2021年出貨日本客戶，後續泰國大陸持續確定訂單，日韓及大陸都在接洽。日本第二家車廠今年底完成驗證，2023年試產，比預計延後一季，第三家車廠下半年也可進入驗證階段。

醫療產品包括隱形眼鏡、skin care、醫療包材與專業醫療，第二季成長明顯，尤其止血產品，由於歐洲戰爭銷量成長，現在台灣大型醫院、醫學中心也打開市場，未來成長性佳。消費性隱形眼鏡產品方面，大陸市場成長遲緩但618銷售也不差，東南亞市場成長相對強勁，可補足其他地區下滑缺口。