微控制器(MCU)應廣(6716)上半年每股賺5.64元，展望下半年，因市場持續面臨調整，故後續旺季效性能否發揮為觀察重點。

應廣上半年合併營收5.72億元，年成長約26%，稅後盈餘1.52億元，年成長約20%，每股盈餘5.64元。毛利率44.6%，年衰退10.6個百分點，營業利益率24.6%，年衰退10個百分點。

從應廣出貨類別來看，在三大類型產品中，以AD型晶片的出貨金額比重居首，其次為IO型晶片，主要的終端產品應用在小家電及廣泛的消費性電子類的領域，其中與智能感應、觸控技術的相關應用之出貨未來更具潛力；而隨著伺服器、充電樁的出貨在下半年回到軌道上，BLDC型晶片則有機會逐季提升。

應廣表示，在新產品、新市場領域的逐步發酵，應廣仍將維持成長趨勢。展望下半年，市場庫存持續進行調整，價格是否進一步受到影響必須密切觀察；另外，市場需求強度能否提升，第三季終端產品的旺季效應如何是為觀察重點。