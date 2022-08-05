南投星空季8月起在各觀星景點陸續展開，東埔溫泉區13日率先登場。（廖志晃攝）

信義鄉公所迎接星空季，行銷優質農特產品。（廖志晃攝）

東埔帝綸溫泉飯店，推出芬多精之旅。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，研發新品「星空蛋糕」。（廖志晃攝）

「南投星空季」將於13日在信義鄉東埔溫泉區率先登場，並且舉辦6場專業觀星導覽；溪頭、杉林溪等觀星景點，8月起每天晚上舉辦夜觀星空體驗；9月9日清境賞月觀星晚會，合歡山暗空公園鳶峰星空劇場，將於11月4日啟用。

南投星空季5日由副縣長陳正昇、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇、台灣民宿協會理事長彭成裕、南投縣民宿觀光協會理事長林雪華、東埔溫泉風景區旅遊促進會理事長古道弘、清境永續發展協會理事長李從秀、杉林溪教育中心副館長陳瑞麟等人聯袂啟動。

每年8月中下旬，是英仙座流星雨的極大期，在觀測條件良好的地方，肉眼就可以看到流星；東埔觀星主題晚會，除了原民舞蹈、搖滾音樂等節目表演，還有天文知識及原民故事闖關活動，並由專業天文協會團隊師資進行觀星導覽，後續在8月的周六、日，總共6場星空導覽。除了觀星，東埔帝綸溫泉飯店還推出芬多精之旅，夜宿東埔泡湯，還可到玉山國家公園塔塔加鞍部，漫步麟趾山步道享受森林浴。

即日起到年底，溪頭自然教育園區每晚都有生態及星空導覽；杉林溪每晚舉辦天文星座講解，及天文望遠鏡觀測體驗；暗空公園入口處的卡爾小鎮天文教育園區，每周五晚上免費星空導覽。9月9日中秋節，將於仁愛鄉清境高空觀景步道，舉辦賞月野餐，還可欣賞音樂饗宴及舞蹈表演。

今年星空季壓軸登場的是鳶峰天文館星空劇場啟用，將是全台唯一結合星象儀，與沉浸式即時互動的天幕劇場；當晚在鳶峰停車場舉辦觀星導覽，還有布農合唱團、阿卡貝拉、交響音樂會演出及星空茶席；當晚起，陸續在鳶峰舉辦6場觀星導覽。