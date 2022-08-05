東京有意加快12式反艦飛彈改良型的研製，將比原訂計劃提前部署，新型飛彈的射程從原本的200公里增加到900公里，並將在測試期間少量生產並配備至第一線部隊，而原本的計劃是從2026財政年度開始，現在已經提前到了2023年。

據日本《每日新聞》8月2日報導稱，為因應中國大陸的崛起，為加快並增強防禦能力，日本朝野黨團一致同意將提前部署陸上自衛隊配備的12式反艦飛彈改良型。

日本首相岸田文雄行經日本陸上自衛隊19式155 公釐輪型自走砲和12式反艦飛彈。（陸透社）

並將採用「敏捷開發」這項源自於軟體和半導體產業開發的方式，允許在開發完成之前，就將具有一定效能的產品先行導入至部隊內。改良型的射程將遠超過現行12式反艦飛彈的200公里，理想的射程為900至1500公里。

日本政府正同時研究能打擊陸基飛彈發射據點的能力（地對地攻擊)，這樣一來12式反艦飛彈改良型也就具備了陸攻能力。日本防衛省將在8月底截止的23年度預算草案中，納入將改良型提前部署到部隊之中所需的必要經費。

用以揭露主要裝備數量的「中期防衛力整備計劃」也將一併於年底前進行修改，早在今年4月，日本自民黨就曾建議過部署開發中的裝備。政府相關人員說：「即便最初只有6、7成左右的效能，它也有投入部隊實際運用並持續改善的價值。」此外，日本政府也正在考慮將其他開發中的長程飛彈提前部署到艦艇和戰鬥機上，這是岸田文雄首相所提出「日本防衛力根本強化」政策的重點之一。

現行12式陸基反艦飛彈由日本三菱重工集團研制，2015年正式服役；彈體全長約5公尺，彈身直徑35公分，彈重約700公斤，飛行速度為0.9馬赫（時速約1100公里）次音速飛行，最大射程200公里。據稱日本正以12式為基礎研製增程型，並追加陸攻能力。