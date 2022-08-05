竹南鎮中港慈裕宮中元普渡 撿桌重現陳家古厝

竹南鎮4百年古廟中港慈裕宮過去是竹南最熱鬧的廟口，每年的中元普渡更是盛大祭典之一，中港當地人對普渡有個特殊稱呼為「撿桌」，台語意思就是把祭品撿收擺出最豐盛的桌面，以示對好兄弟的敬意，為了重拾過去中港慈裕宮普渡的熱鬧盛況，當地文創工作者找到老師父，重現昔日「撿桌」席面，將這個全省獨有的「撿桌」習俗傳承下去。
過去度海來台的閩客漢人，依循從大陸帶來習俗，一年三元都是最重要的節慶，中元普渡更是對於好兄弟最重要的禮敬方式，來台開廟已超過4百年的竹南鎮中港慈裕宮，過去就是移民苗栗發展的閩南地區先民最重要的信仰中心，中港地區將普渡稱為「撿桌」（台語），是全國獨有的普渡習俗。
根據竹南中港當地耆老解釋，「撿桌」是台語，蘊意著將祭品好好的整理撿拾起來，將最豐盛的祭品獻給眾好兄弟享用。過去中港地區的普渡儀式都是在慈裕宮前廣場及八德街舉行，當地信眾都會拿出最豐盛的供品，擺設撿成最好看的樣式，來展現自己對好兄弟的誠意。
依照中港撿桌普渡習俗，普渡現場還須準備2樣物品來伺奉好兄弟，其一是在每張供桌下方須準備臉盆盛水，並備有毛巾，以供好兄弟用餐前清洗臉手，另一個就是要準備紙錢「更衣」，在焚燒冥紙時一併焚化，象徵替好兄弟準備新衣以便更換。
竹南中港地區普渡撿桌習俗維繫多年，在2004年起連續3年盛大舉辦，加入撿桌大賽，由家家戶戶或是公司行號準備豐盛祭品參加比賽，盛況空前，吸引許多外地民眾搶來參觀，可惜從2006年以後「撿桌」習俗就突然消聲匿跡，只剩老輩住民知道，年輕輩都已陌生。
為了重新找回竹南中港撿桌習俗，一批青壯輩的竹南本地文創工作者，發起重現撿桌活動，找來了當年曾經連續3年榮獲撿桌比賽冠軍蕭政德，負責重現當年撿桌席面，以常見的食材裝飾組合成各種造型供品，另外，也邀請多名苗栗縣在地文化推廣協會的會員，以紙黏土、紙捲、半毛氈、蠟燭及拼布等素材，來做出仿真撿桌席面，賦予檢桌席面的現代意涵。
撿桌習俗重現活動，特別選在中港番社陳家古厝展開，陳家古厝臨近慈裕宮，旁邊更是竹南僅存至今的傳統陳家金紙廠，中港撿桌還有一項奇特的習俗，就是普渡時間挑在農曆7月18日才舉行，這是因為當地早年是生產金銀紙的重要產地，由於一般人都是在7月15普渡，需要焚燒大量的金銀冥紙，製造紙錢的工廠忙於趕工出貨，所以特別延後在7月18日才有空辦理普渡。
這次撿桌習俗重現活動，從5日起開始至8月底為止，每周三至周日展出，並有專業導覽志工在場定時導覽，同時，在農曆7月18日當天在慈裕宮前廣場舉行傳統撿桌普渡，歡迎有興趣的民眾都可到場一探傳統的撿桌習俗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。