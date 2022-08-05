竹南在地青壯輩文史工作者發起重現中港撿桌活動。（謝明俊攝）

昔年竹南鎮中港中元普渡撿桌比賽冠軍作品。（謝明俊攝）

竹南中港普渡撿桌必備「更衣」紙錢，供好兄弟更換新衣。（謝明俊攝）

由昔年撿桌比賽冠軍蕭政德所重現的撿桌席面，當中的喜鵲是以餅乾、尤魚片黏貼而成，姿勢型態維妙維肖。（謝明俊攝）

由昔年撿桌比賽冠軍蕭政德所重現的撿桌席面，當中的喜鵲是以餅乾、尤魚片黏貼而成，姿勢型態維妙維肖。（謝明俊攝）

竹南鎮中港番社陳家古厝舉辦重現撿桌活動，吸引許多小朋友前來觀看。（謝明俊攝）

苗栗在地文創工作者以各種不同材質重現竹南中港中元普渡撿桌席面。（謝明俊攝）

竹南鎮中港番社陳家古厝舉辦重現撿桌活動，吸引許多小朋友前來觀看。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮旁的番社正是金紙生產地。（謝明俊攝）

竹南鎮中港慈裕宮中元普渡 撿桌重現陳家古厝

竹南鎮4百年古廟中港慈裕宮過去是竹南最熱鬧的廟口，每年的中元普渡更是盛大祭典之一，中港當地人對普渡有個特殊稱呼為「撿桌」，台語意思就是把祭品撿收擺出最豐盛的桌面，以示對好兄弟的敬意，為了重拾過去中港慈裕宮普渡的熱鬧盛況，當地文創工作者找到老師父，重現昔日「撿桌」席面，將這個全省獨有的「撿桌」習俗傳承下去。

過去度海來台的閩客漢人，依循從大陸帶來習俗，一年三元都是最重要的節慶，中元普渡更是對於好兄弟最重要的禮敬方式，來台開廟已超過4百年的竹南鎮中港慈裕宮，過去就是移民苗栗發展的閩南地區先民最重要的信仰中心，中港地區將普渡稱為「撿桌」（台語），是全國獨有的普渡習俗。

根據竹南中港當地耆老解釋，「撿桌」是台語，蘊意著將祭品好好的整理撿拾起來，將最豐盛的祭品獻給眾好兄弟享用。過去中港地區的普渡儀式都是在慈裕宮前廣場及八德街舉行，當地信眾都會拿出最豐盛的供品，擺設撿成最好看的樣式，來展現自己對好兄弟的誠意。

依照中港撿桌普渡習俗，普渡現場還須準備2樣物品來伺奉好兄弟，其一是在每張供桌下方須準備臉盆盛水，並備有毛巾，以供好兄弟用餐前清洗臉手，另一個就是要準備紙錢「更衣」，在焚燒冥紙時一併焚化，象徵替好兄弟準備新衣以便更換。

竹南中港地區普渡撿桌習俗維繫多年，在2004年起連續3年盛大舉辦，加入撿桌大賽，由家家戶戶或是公司行號準備豐盛祭品參加比賽，盛況空前，吸引許多外地民眾搶來參觀，可惜從2006年以後「撿桌」習俗就突然消聲匿跡，只剩老輩住民知道，年輕輩都已陌生。

為了重新找回竹南中港撿桌習俗，一批青壯輩的竹南本地文創工作者，發起重現撿桌活動，找來了當年曾經連續3年榮獲撿桌比賽冠軍蕭政德，負責重現當年撿桌席面，以常見的食材裝飾組合成各種造型供品，另外，也邀請多名苗栗縣在地文化推廣協會的會員，以紙黏土、紙捲、半毛氈、蠟燭及拼布等素材，來做出仿真撿桌席面，賦予檢桌席面的現代意涵。

撿桌習俗重現活動，特別選在中港番社陳家古厝展開，陳家古厝臨近慈裕宮，旁邊更是竹南僅存至今的傳統陳家金紙廠，中港撿桌還有一項奇特的習俗，就是普渡時間挑在農曆7月18日才舉行，這是因為當地早年是生產金銀紙的重要產地，由於一般人都是在7月15普渡，需要焚燒大量的金銀冥紙，製造紙錢的工廠忙於趕工出貨，所以特別延後在7月18日才有空辦理普渡。

這次撿桌習俗重現活動，從5日起開始至8月底為止，每周三至周日展出，並有專業導覽志工在場定時導覽，同時，在農曆7月18日當天在慈裕宮前廣場舉行傳統撿桌普渡，歡迎有興趣的民眾都可到場一探傳統的撿桌習俗。