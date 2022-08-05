汎德永業(2247)公告2022年第二季營運成果。受惠旗下BMW與Porsche(保時捷)產品線完整齊全，帶動訂單及銷售力道強勁，加上新車到港情況良好，推升公司2022年第二季合併營收128.9億元，營業利益5億元，歸屬母公司稅後淨利4億元，每股稅後盈餘(EPS)4.95元，均創下歷史單季新高表現。

汎德永業累計上半年合併營收為224.9億元，營業利益9億元，歸屬母公司稅後淨利7.2億元，每股稅後盈餘(EPS)8.93元，上半年營運表現同創歷史新高，更繳出三率三升好成績。

汎德永業表示，從上半年銷售表現來看，BMW與Porsche新車銷售力道均十分強勁，缺車因素也使售價保持高檔水平，帶動公司獲利較去年明顯增加，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，使維修保養業務持續維持成長態勢，上半年營運更繳出「三率三升」佳績，每股稅後盈餘(EPS)達8.93元，寫下歷史新高紀錄。

汎德永業指出，上半年銷售主力為BMW熱門車款全新豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等，而Porsche全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型、熱門休旅車Cayenne Coupe、首款純電動車Taycan等同樣維持銷售高檔表現，Porsche今年收單數更屢創單月新高紀錄，市場反應相當熱絡。

公司進一步表示，年底前旗下銷售品牌BMW將有多款重磅新車上市規劃，而BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50，及全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版，同樣預計將於下半年大量抵台，滿足先前客戶訂單，目前全系列電動車款更已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。

展望下半年，從目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，然因目前新車供給情況仍受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，實際銷售情況仍需視到港情況而定，惟目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。