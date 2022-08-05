連鎖餐飲集團王品(2727)受惠疫情趨穩及暑假商機挹注，兩岸營運谷底復甦，2022年7月合併營收雙位數「雙升」至16.35億元，為近半年高點、改寫同期新高，前7月合併營收恢復成長、登近7年同期高。集團對下半年展望相對樂觀，並持續布局展店衝刺成長動能。

王品2022年7月自結合併營收16.35億元，月增達32.15％、年增達57.55％，為近半年高點、改寫同期新高。其中，台灣事業群11.84億元，月增達32.51％、年增達近1.46倍，改寫同期新高，中國大陸事業群4.5億元，月增達31.22％、仍年減18.95％。

累計王品前7月自結合併營收98.15億元、年增4.23％，重返成長軌道、登近7年同期高點。其中，台灣事業群71.88億元、年增達27.58％，改寫同期新高。中國大陸事業群26.27億元、仍年減達30.54％，但已自谷底緩步回升。

王品表示，受惠疫情趨穩及暑假商機挹注，以及去年同期三級警戒基期較低，台灣事業群7月營收強彈改寫同期新高，包括「肉次方」台北西門、台中文心崇德及「青花驕」台北中山北、「嚮辣」台中五權西店等4家門市營收破千萬，顯示年輕消費族群偏好餐飲品類。

對此，王品各品牌亦把握旺季時機加大行銷力道，「品田牧場」、「陶板屋」推出暑期親子優惠，「王品牛排」提前部署父親節檔期，「聚 北海道鍋物」、「和牛涮」等5大鍋物品牌則聯合祭出滿千送百優惠，加緊腳步衝刺業績。

展店布局方面，「12MINI快煮鍋」啟動大展店計畫，7、8月將開出9家主打外帶外送的TO GO門市，力拚年底達30家門市。看好韓式料理90億元市場規模，王品跨足新品類、聘請韓籍五星主廚共同打造新品牌「初瓦」，主打泡菜鍋、韓式烤肉、半半炸雞等正宗韓味。

而零售商品亦為王品集團營收挹注活水，適合夏日食用的醬料熱銷缺貨中，陶板屋原粒胡麻醬平均日銷700瓶、西堤咖哩優格風味醬等6款醬料在全家便利商店上架1分鐘便完售。高溫亦帶動冰品需求，石二鍋檸檬冬瓜冰沙持續熱賣，陶板屋桑葚醋冰沙銷量穩定成長。

對此，王品集團7月推出冷凍水餃、義大利麵新品，擴充零售產品陣容助攻業績成長。同時，8月將有8家新店準備開幕迎賓，包括「和牛涮」、「青花驕」進駐桃園中茂新天地，「陶板屋」首次插旗宜蘭，「丰禾」開台中二店等，預期台灣總門市本季將突破300家目標。