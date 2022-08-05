明基材（8215）公布第二季財報，合併營收約41.12億元、季減1.2％，毛利率維持在20％以上，每股盈餘約0.82元。展望下半年，董事長陳建志表示，偏光片、光學膜和光學材料因為大環境不佳，展望保守。鋰電池隔離膜和醫療產品在解封和缺料緩解之後，未來兩季展望樂觀。

明基材第二季合併營收約41.12億元、季減1.2％、年減4％，毛利率約20.56％，營業利益約2.45億元，季增18.9％、年減22.2％，歸屬於母公司業主之淨利約2.62億元，季減10.6％、年減5.5％，每股盈餘0.82元。累計今年上半年合併營收約82.76億元，和去年同期相當，歸屬於母公司業主之淨利約5.55億元、年成長25.8％，每股盈餘約1.73元。

陳建志表示，偏光片、光學膜和光學材料因為消費性電子和IT產品大環境不佳、面板狀況不好，承受很大的壓力，下半年保守看待。公司將動態調整，目前產能利用率大約在80％。

隔離膜先前受到IC缺貨和華東封控管理影響，因此銷售比預期差一點。下半年IC缺貨狀況緩解，預期未來幾季會持續成長。醫療產品在逐步解封之後，看到明顯成長。