大陸最大網約車平台滴滴出行7月遭大陸網信辦罰款人民幣（以下同）約80億元後，據傳該公司擔憂可能會有額外罰款，認為需要引入國企股東。
英國金融時報引述滴滴員工消息透露，公司管理層仍憂慮會受到額外制裁，內部曾討論工信部可能會處以額外罰款。有管理層認為，公司需要引入一個國企股東，才能徹底擺脫監管風險，並再次獲得監管機構的信任。
網信辦日前對滴滴全球股份做出網路安全審查相關行政處罰的決定。網信辦表示，滴滴違反「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。
因此對滴滴處以80.26億元罰款，並對滴滴董事長兼CEO程維、總裁柳青各處以100萬元罰款。
另外，鑑於大陸當局對滴滴的調查尚未正式完結，該公司仍無法簽約新客戶及司機，叫車市場市占率逐漸被T3出行和吉利旗下的曹操出行所佔據。
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