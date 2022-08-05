國民黨高雄市長候選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。（洪浩軒攝）

2022九合一大選將至，國民黨高雄市長候選人柯志恩近日各行政區跑透透，她5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾，柯志恩強調「大家族見面會」是選戰的起手式，雖然民調目前落後對手高雄市長陳其邁一段差距，但未來會逐步調整選戰策略，並且贏得最後勝利。

柯志恩競選團隊舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，競總主委王金平、葉匡時、執行總幹事蕭漢俊等人都到場支持，現場人滿為患、座無虛席，甚至有許多民眾沒有座位，全程站立參與，活動在蕭漢俊及競總發言人陳麗娜的主持帶動下，將氣氛炒熱到最高點。

柯志恩表示，此次「柯志恩大家族」見面會是此次選戰的起手式，看到有那麼多願意擔任分身幫忙推銷柯志恩的民眾到場參與，她非常感動。雖然近期有民調顯示她落後對手一大截，她尊重任何一份民調及數據，但那是在她確診出關後4天做的民調，未來他們會做相關檢討，並調整選舉策略，讓更多人認識柯志恩，相信最後可以贏得勝利。

柯志恩致詞時抨擊，陳其邁當初承諾四大優先政策，但最後卻是讓高雄公共債務全國最高、房價漲幅最高、租金成長率最高、貧富差距落差也最高，更別提高雄的公安、治安、交安、環安，大家只是求一個心安，她去菜市場拜票，很多人都跟她抱怨生活不好過，所以她一定會和所有議員團結一心，努力贏回高雄。

王金平表示，高雄市相當欠缺教育、文化資源，這也剛好是柯志恩的專長，若高雄要成為國際化城市，就要讓柯志恩為大家服務，大家都相當關心柯志恩是否會像4年前的韓國瑜舉辦三山造勢，但他認為，現在時空背景已經不同，柯志恩會用其他形式來爭取大家支持與認同。