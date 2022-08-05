中共對台軍演引起國際關切，以色列「經濟學人報」（Calcalist）4日以「中國侵略台灣對世界的影響遠大過俄烏戰爭」為標題，在該報紙本及網路版大幅刊登外交部長吳釗燮7月中旬接受的專訪，說明全球關注中國可能犯台議題。

吳釗燮在專訪中指出，烏俄戰爭引發全球嚴重的糧食危機、能源危機及通貨膨脹，如果中國入侵台灣，對世界經濟的影響將更嚴峻。台灣佔全球半導體代工產業鏈生產約63％，台灣製造的10奈米以下先進製程晶片更佔全球92％。然而，如果戰爭發生在台灣，影響所及不單是經濟方面的衝擊，更是對民主自由價值的嚴重威脅。

吳釗燮說，中國公務船在東海及南海周邊的軍事挑釁行為不斷，中國與索羅門群島簽署安全協定及在吉布地建立海軍基地等，讓各國擔憂此地區落入其勢力範圍；此外，中國也不斷提升在非洲及拉美地區的影響力。因此吳部長認為，民主陣營必須團結嚇阻中國的威權主義擴張，讓中國明瞭，破壞以國際規則為基礎的和平、安全與秩序，必定會招致嚴重的後果。

吳釗燮強調，近來國際社會高度關切台海安全，G7等主要國家峰會和外長防長會議均提及台海和平與穩定的重要性，美、日、澳、歐盟、及德、荷、法、英等歐洲國家都提出各自版本的印太戰略，甚至派遣軍艦至印太地區實踐航行自由行動，部分北約成員開始呼籲應確保台灣有足夠的自我防衛能力。上述發展均充分顯示，台海情勢牽動全球安全秩序，唯有更多理念相近國家攜手合作，捍衛共享的自由民主價值，並表達支持台灣的立場，才能有效制止中國威權主義的不當擴張與侵略。