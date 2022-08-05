共軍東部戰區：5日續在台周邊海空域聯合演訓 17:382022/08/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸解放軍東部戰區5日表示，繼續在台灣本島周邊海空域進行聯合演訓。（央視） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸央視報導，解放軍東部戰區表示，8月5日繼續按計劃位於台灣本島北部、西南、東部等海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。 陸鎖台軍演 林智堅譴責：不願看到言語、軍事恐嚇 環台軍演 陸國防部：對美台勾連的嚴正震懾 紐時：共軍演習射飛彈警告台美日 恐造成反效果 #解放軍東部戰區 #5日 #海空域 #聯合演訓 #在台周邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陣前換將！演訓前兩中將履新東部戰區海軍司令員、政治委員 13:382022/08/05 兩岸 共軍宣布完成任務：對台東部外海實彈演習結束 解除海空管控 15:342022/08/04 兩岸 《國際經濟》印度再升2碼 回到疫前水準 15:492022/08/05 財經 共軍猛射導彈封島！于北辰爆照喊1招：只有「這樣做」能解除危機 19:462022/08/04 政治 陸10軍艦20軍機今越過海峽中線數十次 15:432022/08/05 軍事 共軍東部戰區 兩年內在台周邊至少8次軍演 16:012022/08/04 兩岸 火箭軍也加入！共軍對台周邊「重點艦船」多波模擬打擊 08:432022/08/04 兩岸 共軍軍演台海陷危機 重型火砲進駐屏東竹坑 12:382022/08/04 政治 工商社論》解析中美新戰局下台灣的無奈與未來風險 04:102022/08/05 財經要聞 陸對台秀重拳 雙航母出動 055大驅在台東方 美雷根號監視 13:512022/08/04 軍事 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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