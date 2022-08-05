對於共軍於4日開始進行的常規導彈演習，日本防衛省4日發布消息指出，有4枚導彈軌跡飛越台灣本島上空。此消息在台灣引起熱議，質疑政府為何未發布防空警報？旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，不發布警報可以讓認知心理戰頓時打了折扣，也不會造成預期的震懾與恐懼效果。

我國防部4日深夜解釋，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，且預測其落點為東部海域，對本島地面也不構成危害，因此未發放防空警報。

另外，警政署今（5）日也聲明，發放防空警報是空軍作戰指揮部權責，警政署民防指揮管制所收到空襲警報發放命令後，就會立即發放防空警報。

空軍前副司令張延廷今（5）日在廣播專訪時認為，政府應該要在飛彈通過台灣上空當下發「簡訊」讓人民知道，代表我們都有掌握，這樣大家對國軍會更有信心。

不過，旅美的台海安全研究中心主任梅復興則持反對意見，他在臉書撰文分析，共軍發射的彈道飛彈飛越臺灣時的高度都應該明顯超過100公里，亦即氣層與太空的分界線 (即所謂的「卡門線」/ Karman Line），嚴格來說並未通過我國領空範圍，

他認為，國防部未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，僅是事後經媒體查證才予輕描淡寫說明！這基本上令對岸的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。