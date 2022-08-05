「有線電視新聞網」（CNN）5日報導，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國大陸立即於周邊區域啟動大規模軍事演習，作為報復；不過專家認為，這類發展正是裴洛西此行「最大的收穫」，因為她成功讓全球進一步關注並理解北京長期武嚇台灣的情況。

裴洛西2日夜間抵達台灣、3日結束訪問離開後，中國大陸4日舉行大規模軍事演習，分數波次發射11枚彈道飛彈，落入台灣北部、東部及南部周邊海域，後續更不斷派機艦越過海峽中線。不過「英國廣播公司」（BBC）指出，與各大外媒競相報導對比，台灣社會平靜如常，幾乎感受不到緊張氣息。

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國大陸、台灣和蒙古辦公室主任、現為新加坡國立大學（National University of Singapore）李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）指出，北京軍事動作反而成為裴洛西此次訪問的「最大收穫」，因為她將台灣推上全球新聞頭條，讓其多年來持續面對的武力威脅，進一步為全球社會所關注。

前美國海軍上校、美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）則表示，中國大陸此次軍演的規模較往年更大、內容更複雜，代表其早就開始準備，至少不可能是2週前傳出裴洛西訪台消息後才啟動，目的顯然是嚇阻近年愈來愈支持台灣的美國及日本。

不過唐安竹認為，這只會帶來反效果，因為其證實了已故日本前首相安倍晉三的論點，即「台灣的緊急情況就是日本的緊急情況，也是美日同盟的緊急情況」，讓日本將中國大陸攻打台灣一事視為對本國的嚴重威脅，屆時更可能採取行動。