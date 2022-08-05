美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引爆台海關係緊張，共軍在台海周邊6海域軍演，更對航運造成影響。知名部落客高睿騰（Reton）昨（4）日搭乘日本航空，經東京轉飛洛杉磯時，因為班機繞道飛行，壓縮了原本就相當緊湊的轉機時間，沒想到日航後續的應對態度，居然讓他感動到起雞皮疙瘩。

高睿騰在臉書上發文表示，昨日搭乘的日航表定12點起飛，但因為遇上了共軍軍演，航空公司為了安全起見，決定先飛往台東，再由台東的空域飛往東京轉機，途中機長特別告知，班機可能會因此延誤，同時也加快速度往目的地飛馳。不過，這班飛機上還是有許多需要轉機的乘客，其中「只有洛杉磯JL62是最緊湊的，很有可能接不上」。

為了安全起見，日航從桃園起飛後決定先飛往台東，再由台東的空域飛往東京。（圖／翻攝自臉書Reton 高睿騰）

高睿騰回想當時的情況，「快要落地的時候，空服員就來跟每一位前往洛杉磯的旅客說，等等我們會優先下機，今天真的很抱歉，造成你們的困擾，並且幫我打氣說加油。大家都知道是什麼事情造成的，完全沒有怪日航，後來安全落地Delay近50分鐘」。

「前往洛杉磯的旅客嗎？大家跟我來！」下飛機後，地勤快步帶大家通過安檢，再經過登機門、轉機口，第二次安檢時，安檢人員看到是台灣來的旅客，更開了專屬櫃台加速流程，最後，這批台灣前往洛杉磯的轉機旅客又走了好長一段距離，才終於成功搭到飛機。

不過，令高睿騰出乎意料的是，登機後聽到空姐說的第一句話，並不是熟悉的「歡迎登機」，而是「您辛苦了！歡迎登機，您成功趕上了！」讓高睿騰感動萬分，後來甚至還有空服員特地跑來和他說，「我們都看到新聞了，很高興今天能夠服務您以及其他從台灣來的旅客，不用擔心，我們都會等您們的！」這番溫暖的話語，讓高睿騰瞬間起雞皮疙瘩，還主動要求和空姐合影，記錄下這難能可貴的時刻。

貼文曝光後，許多網友都被日航的應對態度暖爆，紛紛留言，「好感人的日航呀，太貼心了」、「眼眶濕濕的、淚光閃閃」、「日本機場的地勤服務好到我不好意思」、「教科書等級的貼心服務」、「這不是台日友好，什麼才是！」、「這真的是感動服務！ㄧ定會永生難忘的」。